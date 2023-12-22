Мишустин похвалил передачу в частное управление неэффективно использующихся госактивов

Глава кабмина РФ встретился с Вадимом Яковенко в Доме правительства.

Государственно-частное партнерство в сфере управления неэффективно используемым федеральным имуществом показывает хорошие результаты по стране, поэтому властям стоит эту практику продолжить. Соответствующее мнение высказал российский премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на рабочей встрече с руководителем Росимущества Вадимом Яковенко.

Любое государственно-частное партнерство, которое вовлекает неэффективно используемую государственную собственность в активный оборот, дает от нее больше отдачи и доходов, и активов, и рабочие места начинают создаваться - это очень хорошо. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник напомнил коллеге из профильного ведомства о неэффективно использующихся объектах государственной собственности. Михаил Мишустин заметил, что подобных примеров можно привести много. В частности, речь идет об индустриальном парке "Рыбный порт" в Магадане. Этот объект, находясь в собственности Нацрыбресурса, фактически не функционировал до того момента, пока не был передан под частное управление. Михаил Мишустин напомнил Вадиму Яковенко, что в ведении Росимущества остаются значительные материальные ресурсы, которые важны федеральным органам исполнительной власти. Он добавил, что качество использования активов напрямую влияет на доходы в бюджете.

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Фото и видео: Правительство России