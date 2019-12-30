В Госдуме обсуждают назначение Мишустина на пост премьер-министра

Глава ФНС прибыл на Охотный ряд, чтобы провести несколько встреч.

Госдума рассматривает вопрос о назначении Михаил Мишустина на пост премьер-министра России. Глава ФНС прибыл на Охотный ряд, чтобы встретиться с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и представителями всех думских фракций. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

Кандидатуру Мишустина на пост главы правительства предложил президент РФ Владимир Путин. Это произошло после того, как 15 января Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства.

В 14 часов в Госдуме состоится пленарное заседание, на котором поднимут вопрос о назначении Мишустина на должность премьер-министра. Чтобы получить одобрение, главе ФНС надо получить поддержку как минимум 226 депутатов.

Правительство России подало в отставку после послания Федеральному собранию Путина. Президент попросил членов правительства исполнять обязанности в полном объеме до формирования нового Кабмина.

Ранее мы подробно рассказывали, кто такой Михаил Мишустин.

Видео: YouTube / Совет Федерации, kremlin