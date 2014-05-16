Мишустин призвал страны ЕАЭС оперативно ратифицировать договор о ЗСТ с Ираном

Председатель российского правительства Михаил Мишустин призвал коллег по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) ускорить работу по ратификации подписанного с Ткгераном договора о свободной торговле. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе заседания с иностранными коллегами.
В России Государственная дума на прошлой неделе приняла закон о ратификации соглашения. Нужно, чтобы все стороны оперативно завершили свои внутригосударственные процедуры.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Чиновник заметил, что это особенно важно с учетом заинтересованности иранских коллег в углублении взаимодействия с ЕАЭС. В России поприветствовали намерение Ирана вести конструктивный диалог и расширить практическое сотрудничество. В сфере торговли Михаил Мишустин обратил внимание на конкурентные преимущества ЕАЭС. В частности, речь идет об открытости к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству со всеми заинтересованными государствами. Глава кабмина РФ считает, что важно расширять связи с СНГ, ШОС, АСЕАН, БРИКС и отдельными странами Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки. В настоящее время ЕАЭС подписал соглашения о свободной торговле с Вьетнамом и Сербией, а также о торгово-экономическом сотрудничестве с КНР.
Мишустин: Россия всегда была и останется ответственным международным партнером.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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