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Мишустин призвал страны ЕАЭС оперативно ратифицировать договор о ЗСТ с Ираном

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Глава кабмина России напомнил о взаимодействии стран-членов ЕАЭС на геополитической арене.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин призвал коллег по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) ускорить работу по ратификации подписанного с Ткгераном договора о свободной торговле. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе заседания с иностранными коллегами.

В России Государственная дума на прошлой неделе приняла закон о ратификации соглашения. Нужно, чтобы все стороны оперативно завершили свои внутригосударственные процедуры.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник заметил, что это особенно важно с учетом заинтересованности иранских коллег в углублении взаимодействия  с ЕАЭС. В России поприветствовали намерение Ирана вести конструктивный диалог и расширить практическое сотрудничество. В сфере торговли Михаил Мишустин обратил внимание на конкурентные преимущества ЕАЭС. В частности, речь идет об открытости к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству со всеми заинтересованными государствами. Глава кабмина РФ считает, что важно расширять связи с СНГ, ШОС, АСЕАН, БРИКС и отдельными странами Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки. В настоящее время ЕАЭС подписал соглашения о свободной торговле с Вьетнамом и Сербией, а также о торгово-экономическом сотрудничестве с КНР.

Мишустин: Россия всегда была и останется ответственным международным партнером.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: еаэс, иран, михаил мишустин, товарооборот, торговля
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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