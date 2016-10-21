Мишустин: Россия всегда была и останется ответственным международным партнером

По словам главы правительства, высокий уровень собственного производства позволяет России поддерживать другие государства.

Россия всегда была и останется ответственным международным партнером. Об этом заявил президент РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза".

По словам главы правительства, высокий уровень собственного производства позволяет России поддерживать другие государства. Мишустин подчеркнул, что этому не мешают препятствия, создаваемые коллективным Западом, в плане финансового обслуживания сделок, логистики и страхования. Он уточнил, что за последние пять лет Россия поставила порядка 380 тысяч тонн гуманитарной помощи странам Африки и Азии.

Мы всегда были и остаемся ответственным международным партнером. Добросовестно выполняем все коммерческие и гуманитарные обязательства и продолжим придерживаться таких принципов. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее мы сообщали, что Мишустин прибыл в Белоруссию.

Видео: Правительство России