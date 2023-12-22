Премьер-министр РФ примет участие в пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Белоруссию. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

Мишустина у трапа самолета встретили заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко, заместитель министра иностранных дел страны Юрий Амбразевич, а также чрезвычайный и полномочный посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов. Отмечается, что российский премьер прибыл в парк "Великий камень" для участия в пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза". Она проходит в рамках международной специализированной выставки "Белагро-2024".

Ранее Мишустин рассказал, кто получает выгоду от участия в ЕАЭС.

Видео: Правительство России