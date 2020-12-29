Глава правительства напомнил о важности ношение СИЗ и соблюдения социальной дистанции.

Михаил Мишустин призвал россиян помочь врачам в новогодние праздники. Об этом глава правительства заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Чиновник считает, что гражданам РФ следует продолжать соблюдать все меры безопасности, которые ранее были введены из-за пандемии COVID-19.

Совсем скоро новогодние праздники. Врачи, медсестры, социальные работники, водители скорых - все они продолжат работать и будут помогать тем, кто заболел. И у каждого человека есть возможность поддержать их в борьбе с коронавирусом Михаил Мишустин, премьер-министр России

Глава кабинета министров уточнил, что следует соблюдать социальную дистанцию, носить средства индивидуальной защиты, а также следовать рекомендациям, данным Роспотребнадзором.

Мишустин утвердил методику расчета KPI госкорпораций и институтов развития.

Видео: Правительство России