Показатели эффективности разделены на группы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил методику расчета KPI госкорпораций и институтов развития, от которых будет зависеть уровень вознаграждения топ-менеджеров. Об этом сообщает сайт правительства России.

Работу госкорпораций и институтов развития начнут оценивать по ключевым показателям эффективности. цитата из пресс-релиза

Отмечается, что показатели эффективности разделены на группы: финансовые, характеризующие прибыльность организации, и отраслевые — они связаны с национальными целями развития. В первую будут входить коэффициенты рентабельности инвестированного или собственного капитала, а также динамика выручки, доход акционеров. Во вторую количество созданных рабочих мест, объём инвестиций, которые удалось привлечь, бюджетная эффективность и вклад в несырьевой и неэнергетический экспорт страны.

Ранее правительство продлило программы льготного лизинга и автокредитования.

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