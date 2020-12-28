  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:41
45
matveyvn
Код вставки плеера

Правительство продлило программы льготного лизинга и автокредитования

0 0

Закон распространяется на семейные и легковые автомобили.

Правительство продлило программы льготного лизинга и автокредитования до конца 2023 года. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правительство продлевает срок действия программ по льготному лизингу и автокредитам до конца 2023 года.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Закон распространяется на семейные и легковые автомобили, грузовики малой мощности и тягачи, которые производили в России.

Ранее Мишустин поручил помочь семьям погибших в Баренцевом море.

Видео: Правительство России

 
Теги: автомобили, лизинг, мишустин, правительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии