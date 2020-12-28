Закон распространяется на семейные и легковые автомобили.

Правительство продлило программы льготного лизинга и автокредитования до конца 2023 года. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правительство продлевает срок действия программ по льготному лизингу и автокредитам до конца 2023 года. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Закон распространяется на семейные и легковые автомобили, грузовики малой мощности и тягачи, которые производили в России.

Ранее Мишустин поручил помочь семьям погибших в Баренцевом море.

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