Михаил Мишустин призвал россиян не откладывать вакцинацию от коронавируса. Об этом глава российского правительства сообщил на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 по РФ.
Чтобы защитить себя и близких, по возможности не откладывайте вакцинацию. Чем больше людей получит иммунитет, тем быстрее мы сможем остановить распространение коронавируса
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Правительство продлило программы льготного лизинга и автокредитования.
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