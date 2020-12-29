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Мишустин призвал россиян не откладывать вакцинацию от коронавируса

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Премьер-министр РФ объяснил, зачем нужно как можно быстрее поставить себе вакцину от COVID-19.

Михаил Мишустин призвал россиян не откладывать вакцинацию от коронавируса. Об этом глава российского правительства сообщил на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 по РФ.

Чтобы защитить себя и близких, по возможности не откладывайте вакцинацию. Чем больше людей получит иммунитет, тем быстрее мы сможем остановить распространение коронавируса

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Правительство продлило программы льготного лизинга и автокредитования.

Видео: Правительство России

Теги: массовая вакцинация, михаил мишустин
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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