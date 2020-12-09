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Мишустин призвал оказывать поддержку отечественным экспортерам на каждом этапе

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Глава кабинета министров РФ посетил форум "Сделано в России-2020".

Михаил Мишустин призвал оказывать поддержку отечественным экспортерам на каждом этапе. Об этом глава правительства заявил во время посещения форума "Сделано в России-2020".

На сегодняшний день созданы важнейшие инструментарии для поддержки экспорта наших российских производителей. Товары и услуги, которые производятся в России, очень часто уникальны, и поддержка нашим производителям, конечно, должна оказываться на всех этапах экспорта

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник напомнил, что российские компании, нацеленные на экспорт товаров и услуг, должны преодолеть внешние барьеры. Среди таких - правила ВТО и национальные требования иностранных государств. Глава кабмина уверен, что в этом предпринимателям помогают элементы экспортного центра РФ. Чиновники продолжат работу в данном направлении.

Мишустин поручил утвердить правила поставки вакцины от COVID-19 в регионы.

Видео: YouTube / АО "Российский экспортный центр"

Теги: михаил мишустин, экспорт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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