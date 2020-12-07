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Мишустин поручил утвердить правила поставки вакцины от COVID-19 в регионы

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Граждан из отдалённых населённых пунктов должны доставлять до пунктов вакцинации.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил регионам утвердить правила поставки вакцины от COVID-19 в регионы и утвердить логистику проведения вакцинации.

Прошу руководителей регионов подготовить необходимую инфраструктуру и обеспечить поставку препаратов.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Отмечается, что граждан из отдалённых населённых пунктов должны доставлять до пунктов вакцинации.

Также глава кабмина подчеркнул, что в регионах нужно начать программу информирования среди медиков и педагогов о возможности массовой и бесплатной вакцинации.

Ранее главврач Филатовской больницы ожидает, что COVID-19 отступит к концу 2021 года.

Видео: Правительство России

 
Теги: коронавирус, мишустин, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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