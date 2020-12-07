Главврач Филатовской больницы ожидает, что COVID-19 отступит к концу 2021 года

Главврач Филатовской больницы Валерий Вечорко ожидает, что COVID-19 отступит к концу 2021 года. Он считает, что к этому времени инфекция ослабнет.
По мнению эксперта, на процесс повлияет и вакцинация населения, а также большое количество переболеваших.
Я думаю, к концу 2021 года коронавирусная инфекция должна отступить.
Валерий Вечорко, главврач Филатовской больницы
Ранее мы писали, что петербургские стационары и скорая начнут применять экспресс-тесты на COVID-19.
Видео: YouTube / Россия 24
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