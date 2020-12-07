Главврач Филатовской больницы ожидает, что COVID-19 отступит к концу 2021 года

На процесс повлияет и вакцинация населения

Главврач Филатовской больницы Валерий Вечорко ожидает, что COVID-19 отступит к концу 2021 года. Он считает, что к этому времени инфекция ослабнет.

По мнению эксперта, на процесс повлияет и вакцинация населения, а также большое количество переболеваших.

Я думаю, к концу 2021 года коронавирусная инфекция должна отступить. Валерий Вечорко, главврач Филатовской больницы

Ранее мы писали, что петербургские стационары и скорая начнут применять экспресс-тесты на COVID-19.

Видео: YouTube / Россия 24