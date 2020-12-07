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Главврач Филатовской больницы ожидает, что COVID-19 отступит к концу 2021 года

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На процесс повлияет и вакцинация населения

Главврач Филатовской больницы Валерий Вечорко ожидает, что COVID-19 отступит к концу 2021 года. Он считает, что к этому времени инфекция ослабнет.

По мнению эксперта, на процесс повлияет и вакцинация населения, а также большое количество переболеваших.

Я думаю, к концу 2021 года коронавирусная инфекция должна отступить.

Валерий Вечорко, главврач Филатовской больницы

Ранее мы писали, что петербургские стационары и скорая начнут применять экспресс-тесты на COVID-19.

Видео: YouTube / Россия 24

 

Теги: главврач, коронавирус, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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