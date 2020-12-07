Изменения в правила предоставления субсидий уже внесены.

Еще более 2 тысяч школ получат субсидии на горячее питание младшеклассников. Заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что изменения в правила предоставления субсидий уже внесены.

С начала учебного года все регионы получили федеральные средства на обеспечение детей горячим питанием. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По его словам, речь идёт о 38 тысячах школ. При этом горячим питанием должны быть обеспечены все ученики младших классов.

Ранее правительство выделило аграриям 920 млн рублей компенсаций за ущерб от ЧС.

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