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Еще более 2 тысяч школ получат субсидии на горячее питание младшеклассников

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Изменения в правила предоставления субсидий уже внесены.

Еще более 2 тысяч школ получат субсидии на горячее питание младшеклассников. Заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что изменения в правила предоставления субсидий уже внесены.

С начала учебного года все регионы получили федеральные средства на обеспечение детей горячим питанием.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По его словам, речь идёт о 38 тысячах школ. При этом горячим питанием должны быть обеспечены все ученики младших классов.

Ранее правительство выделило аграриям 920 млн рублей компенсаций за ущерб от ЧС.

Видео: Правительство России

Теги: горячее школьное питание, мишустин, школы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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