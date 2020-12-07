Правительство выделило аграриям 920 млн рублей компенсаций за ущерб от ЧС

Правительство выделило аграриям 920 миллионов рублей компенсаций за ущерб от ЧС. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
Это были различные стихийные бедствия - заморозки, наводнения, засуха.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Он отметил, что межбюджетные трансферты направлены на компенсацию убытков. Вопрос о выделении средств рассматривался на заседании кабмина 3 декабря.
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