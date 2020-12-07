Правительство выделило аграриям 920 млн рублей компенсаций за ущерб от ЧС

Межбюджетные трансферты направлены на компенсацию убытков.

Правительство выделило аграриям 920 миллионов рублей компенсаций за ущерб от ЧС. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Это были различные стихийные бедствия - заморозки, наводнения, засуха. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Он отметил, что межбюджетные трансферты направлены на компенсацию убытков. Вопрос о выделении средств рассматривался на заседании кабмина 3 декабря.

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