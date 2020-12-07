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Правительство выделило аграриям 920 млн рублей компенсаций за ущерб от ЧС

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Межбюджетные трансферты направлены на компенсацию убытков.

Правительство выделило аграриям 920 миллионов рублей компенсаций за ущерб от ЧС. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Это были различные стихийные бедствия - заморозки, наводнения, засуха.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Он отметил, что межбюджетные трансферты направлены на компенсацию убытков. Вопрос о выделении средств рассматривался на заседании кабмина 3 декабря.

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Видео: Правительство России

 
Теги: мишустин, правительство, сельское хозяйство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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