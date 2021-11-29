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Мишустин призвал не повторить сбои в логистике портов Дальнего Востока

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Премьер намерен взять этот вопрос под личный контроль.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал не допустить повторных сбоев в логистике портов Дальнего Востока. Об этом он заявил на совещании со своими заместителями.

Чиновник напомнил, недавно несколько регионов Дальнего Востока столкнулись с существенными задержками доставки продуктов питания, лекарств, стройматериалом и других товаров через морские порты. Мишустин подчеркнул, что следует тщательно проанализировать все причины сбоев и принять ряд мер для недопущения подобного в будущем.

Нужно продолжить работу до полной стабилизации ситуации. В первую очередь, обратить внимание на недопущение подобных сбоев в логистике на Дальнем Востоке, да и вообще везде.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Он добавил, лично проконтролирует этот вопрос.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал главам субъектов страны взять под личный контроль своевременное введение антикоронавирусных мер и наращивание темпов вакцинации от COVID-19.

Видео: Правительство РФ

Теги: дальний восток, доставка грузов, логистика, михаил мишустин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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