Мишустин призвал не повторить сбои в логистике портов Дальнего Востока

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал не допустить повторных сбоев в логистике портов Дальнего Востока. Об этом он заявил на совещании со своими заместителями.
Чиновник напомнил, недавно несколько регионов Дальнего Востока столкнулись с существенными задержками доставки продуктов питания, лекарств, стройматериалом и других товаров через морские порты. Мишустин подчеркнул, что следует тщательно проанализировать все причины сбоев и принять ряд мер для недопущения подобного в будущем.
Нужно продолжить работу до полной стабилизации ситуации. В первую очередь, обратить внимание на недопущение подобных сбоев в логистике на Дальнем Востоке, да и вообще везде.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Он добавил, лично проконтролирует этот вопрос.
Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал главам субъектов страны взять под личный контроль своевременное введение антикоронавирусных мер и наращивание темпов вакцинации от COVID-19.
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