Путин потребовал навести порядок с поставками товаров на Дальнем Востоке

Глава РФ дал поручение министру по транспорту Виталию Савельеву.

Российский президент Владимир Путин потребовал как можно быстрее навести порядок с поставками товаров на Дальнем Востоке. Глава государства дал сответствующе поручению министру по транспорту Виталию Савельеву. По информации от лидера страны, в регионе наблюдаются серьезные задержки с транспортировкой грузов в контейнерах.

Вы сказали о том, что нужно определите приоритеты - так вот определите их. Нельзя же без цемента оставлять целые регионы и без других строительных материалов. А за этим, неровен час, чего-нибудь еще там не будет хватать. Виталий Савельев, глава Минтранса РФ

В собственном выступлении министр назвал несколько вариантов решения проблемы с доставкой грузов в регион. Он предложил закрепить приоритетность социально значимых грузов при работе с ними в морских и речных портах, а также сформировать особую государственную судоходную компанию, которая частично возьмет на себя подобные поставки.

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Видео: Kremlin.ru