Путин: многие усилия по борьбе с ковидом могут пойти насмарку при задержке с вакцинацией

Глава РФ призвал как можно быстрее достичь коллективного иммунитета к ковиду.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что многие усилия по борьбе с ковидом могут пойти насмарку при задержке с вакцинацией граждан. Такое заявление политик сделал перед правительством на заседании 10 ноября. Он предупредил коллег о возможных проблемах в сфере здравоохранения, если стара вовремя не успеть достичь хороших показателей по коллективному иммунитету. Глава государства оценил доклад вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о необходимости достижения определенного уровня вакцинированных граждан.

В связи с тем, что если мы этого не сделаем к определенному сроку, тогда мы запоздаем и с ревакцинацией, и тогда многие усилия, которые были предприняты до сих пор, они могут пойти насмарку. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Голикова назвала регионы с дефицитом медицинского кислорода.

Фото и видео: kremlin.ru