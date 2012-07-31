Вице-премьер РФ прокомментировала ситуацию с нехваткой препарата для лечения коронавирусных пациентов.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы с дефицитом медицинского кислорода. На правительственном заседании при участии президента России Владимира Путина спикер поделилась информацией о запасах данного препарата. Чиновница подчеркнула, что ежедневно ситуация по краткосрочным принимаемым мерам координируется с Минпромторгом РФ.

Наиболее сложная ситуация отмечается в Воронежской, Кировской, Ивановской областях, Алтайском крае и городе Севастополе. Мы сегодня также эту тему обсуждали на совещании у меня. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Напомним, что ради обеспечения региональных медицинских организаций кислородом правительство страны выделило из резервного фонда 5,7 млрд рублей. на эти средства власти должны приобрести кислородные концентраторы. Еще полмиллиарда рублей уйдет на обновление оборудования на производствах, которые изготавливают сам кислород.

Голикова рассказала об уровне коллективного иммунитета к коронавирусу в России.

Фото и видео: kremlin.ru