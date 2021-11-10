Голикова рассказала об уровне коллективного иммунитета к коронавирусу в России

Российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала об уровне коллективного иммунитета к коронавирусу в стране. По информации от чиновницы, показатель на данный момент составляет 48,4%. такое заявление специалист сделала в рамках правительственного заседания при президенте Владимире Путине.
На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета в среднем по стране составляет 48,4%.
Татьяна Голикова, вице-премьер РФ
Чиновница объяснила, что лучшие показатели по данному направлению показывают такие регионы как Тува, Московская область, Севастополь, Карелия, Москва, Петербург. Для достижения коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции в РФ требует привить как минимум еще 22 млн граждан, а также ревакцинировать около 9 млн человек.
Голикова: темпы распространения COVID-19 в России снижаются последние три недели.
Фото и видео: kremlin.ru
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