Голикова рассказала об уровне коллективного иммунитета к коронавирусу в России

Для достижения хорошего показателя требуется привить еще 22 млн человек.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала об уровне коллективного иммунитета к коронавирусу в стране. По информации от чиновницы, показатель на данный момент составляет 48,4%. такое заявление специалист сделала в рамках правительственного заседания при президенте Владимире Путине.

На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета в среднем по стране составляет 48,4%. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Чиновница объяснила, что лучшие показатели по данному направлению показывают такие регионы как Тува, Московская область, Севастополь, Карелия, Москва, Петербург. Для достижения коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции в РФ требует привить как минимум еще 22 млн граждан, а также ревакцинировать около 9 млн человек.

Голикова: темпы распространения COVID-19 в России снижаются последние три недели.

Фото и видео: kremlin.ru