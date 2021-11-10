Голикова: темпы распространения COVID-19 в России снижаются последние три недели

Вице-премьер РФ оценила число зараженных после нерабочей недели.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что темпы распространения COVID-19 по стране снижаются последние три недели. Такое заявление чиновница сделала во время правительственного совещания при президенте Владимире Путине. По данным специалиста рост заболеваемости ковидом превышает средние показатели показатели только в трех регионах. речь идет о Хабаровском крае, Саратовской и Омской областях.

В трех регионах рост заболеваемости за последнюю неделю превышает среднероссийские - это Хабаровский край, Самарская и Омская области. Коллеги предпринимают соответствующие усилия. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Раннее Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом за неделю ухудшилась в 10 регионах.

Фото и видео: kremlin.ru