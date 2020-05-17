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Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом за неделю ухудшилась в 10 регионах
Сегодня, 15:24
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом за неделю ухудшилась в 10 регионах

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В списке оказались в том числе Белгородская, Саратовская, а также Тюменская области.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом осложнилась за неделю в десяти регионах страны. Слова Голиковой приводит оперштаб. 

В списке оказались Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, а также Красноярский край, а также республики Тыва, Татарстан, Тыва и Чувашия.

Вице-премьер подчеркнула, что на местах должны досконально проверять подлинность QR-кодов. По ее словам, для пресечения распространения вируса необходимо наращивать темпы вакцинации.

Ранее мы писали, что в Москве уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет 64%. 

Фото: pixabay 

Теги: вице-премьер татьяна голикова, ситуация с коронавирусом
Категории: Новости России, Лента новостей,

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