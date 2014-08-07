Путин рекомендовал главам регионов лично контролировать темпы вакцинации

Глава государства призвал также взять под личный контроль своевременное введение мер против COVID-19.

Президент России Владимир Путин рекомендовал главам субъектов страны взять под личный контроль своевременное введение антикоронавирусных мер и наращивание темпов вакцинации от COVID-19. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Перечень поручений был дан по итогам совещания с членами российского кабинета министров, которое состоялось 10 ноября.

Взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также наращивание темпов вакцинации населения. из поручения Владимира Путина

Ответственными за исполнение поручения назначены главы регионов страны. Срок доклада по его исполнению установлен до 30 ноября.

Напомним, на прошлой неделе главврачи 11 больниц пригласили противников вакцинации в "красные зоны", реанимации и патологоанатомические отделения медицинских учреждений. В письме авторы заявили, что им известна точка зрения антиваксеров, а также выражают уверенность, что после посещения госпиталей они изменят ее.

Ранее в Приморье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для граждан старше 60 лет.

Фото: kremlin.ru