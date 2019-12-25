В Приморье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для граждан старше 60 лет

Всего в регионе от ковида привиты 28,5% пожилых людей старше 60 лет.

Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели для граждан 60 лет и старше в Приморском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ведомстве уточнили, что доля заболевших коронавирусом данной категории лиц на данный момент составляет 23,5% из числа всех зараженных, среди умерших – 74%. Всего в Приморье от ковида привиты 28,5% граждан возраста 60+.

Согласно поправкам в действующее постановление главного санитарного врача обязательная вакцинация от COVID-19 вводится также для граждан 60 лет и старше. Именно среди них фиксируются самые высокие показатели заболеваемости и наибольшие показатели смертности. из сообщения правительства Приморского края

Пожилым гражданам необходимо привиться первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 25 декабря, вторым – до 25 января. В противном случае их могут отстранить от работы или перевести на "удаленку".

Ранее в Германии полиция пресекла деятельность бизнесмена, который вакцинировал людей от коронавируса неодобренным самодельным препаратом.

Фото: pixabay.com