В Приморье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для граждан старше 60 лет

Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели для граждан 60 лет и старше в Приморском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В ведомстве уточнили, что доля заболевших коронавирусом данной категории лиц на данный момент составляет 23,5% из числа всех зараженных, среди умерших – 74%. Всего в Приморье от ковида привиты 28,5% граждан возраста 60+.
Согласно поправкам в действующее постановление главного санитарного врача обязательная вакцинация от COVID-19 вводится также для граждан 60 лет и старше. Именно среди них фиксируются самые высокие показатели заболеваемости и наибольшие показатели смертности.
из сообщения правительства Приморского края
Пожилым гражданам необходимо привиться первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 25 декабря, вторым – до 25 января. В противном случае их могут отстранить от работы или перевести на "удаленку".
Ранее в Германии полиция пресекла деятельность бизнесмена, который вакцинировал людей от коронавируса неодобренным самодельным препаратом.
Фото: pixabay.com
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