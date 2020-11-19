Михаил Мишустин предложил ужесточить отбор глав минздравов в регионах. Об этом глава кабинета министров рассказал на правительственном заседании 19 ноября. Чиновник считает, что руководители профильных ведомств в субъектах следует отбирать более тщательно.
В последние месяцы жалоб на бездействие и равнодушие должностных лиц звучит немало, и новый порядок предполагает более жесткий отбор на такой важный для безопасности людей пост
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Глава правительства рассказал, что кабмин уже подготовил соответствующий документ. В частности, в нем предусматривается согласование кандидатуры на должность главы регионального минздрава с губернатором, а также - с федеральным Минздравом.
Мишустин рассказал о сложностях исполнения бюджета у ряда регионов.
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