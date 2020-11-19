Руководители ведомств будут согласовываться с федеральным Минздравом.

Михаил Мишустин предложил ужесточить отбор глав минздравов в регионах. Об этом глава кабинета министров рассказал на правительственном заседании 19 ноября. Чиновник считает, что руководители профильных ведомств в субъектах следует отбирать более тщательно.

В последние месяцы жалоб на бездействие и равнодушие должностных лиц звучит немало, и новый порядок предполагает более жесткий отбор на такой важный для безопасности людей пост Михаил Мишустин, премьер-министр России

Глава правительства рассказал, что кабмин уже подготовил соответствующий документ. В частности, в нем предусматривается согласование кандидатуры на должность главы регионального минздрава с губернатором, а также - с федеральным Минздравом.

Мишустин рассказал о сложностях исполнения бюджета у ряда регионов.

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