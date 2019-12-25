Глава правительства провел совещание с кабинетом министров.

Михаил Мишустин призвал наладить обеспечение препаратами для лечения COVID-19. Об этом глава кабинета министров сообщил на правительственном заседании днем 19 ноября. По словам чиновника, граждане страны, зараженные коронавирусом, должны бесплатно получать медицинские препараты прямо на дому.

Без промедления наладить систему обеспечения бесплатными препаратами тех людей, которые лечатся на дому Михаил Мишустин, премьер-министр России

Выплаты по больничным с 2022 года будут оформляться автоматически.

Фото: Kremlin.ru