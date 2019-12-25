Выплаты по больничным с 2022 года будут оформляться автоматически

Правительство вводит новый порядок выплат по листам временной нетрудоспособности.

В России выплаты по больничным листам с 2022 года будут оформляться автоматически. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал 19 ноября на правительственном заседании. Чиновник добавил, что автоматические выплаты также коснутся беременных женщин, в связи с родами. При этом не будет необходимости оформлять дополнительные заявления.

Правительство вводит новый порядок выплаты и пособий по материнству, они будут перечисляться людям напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя Михаил Мишустин, премьер-министр России

Глава кабинета министров заметил, что с 2022 года практика распространится на всю Россию. Запланирован переход работы на проактивный формат.

В Минстрое не исключили продление программы льготной ипотеки после середины 2021 года.

Фото: Kremlin.ru