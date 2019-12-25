Мишустин оценил работу Шереметьево в пандемию

Глава правительство увидел презентационные проекты аэропорта по инфраструктуре.

Михаил Мишустин положительно оценил работу аэропорта Шереметьево в период пандемии. Об этом глава правительства рассказал в рамках выступления на пленарном заседании форума "Транспорт России". Чиновник заметил, что остался доволен организацией работы международного терминала, а также тем, что аэропорт сохранил инвестиции и выполнил ранее намеченные планы.

Уверен, что Шереметьево, всем известный мировой бренд, станет краше, лучше...Хочу вас поблагодарить. В принципе ситуация достаточно сложная, и, сохранив инвестиции, сохранив, собственно говоря, планы, которые были еще до пандемии, вы смогли в том числе эти планы все выполнить Михаил Мишустин, премьер-министр России

Глава кабинета министров России на форуме посетил стенды выставки. В частности, ему показали презентовали инфраструктурные проекты Шереметьево. Мишустин назвал значительным достижением, что руководству аэропорта удалось сохранить стабильную перевозку пассажиров.

Мишустин призвал уделить внимание цифровизации транспортной отрасли.

Фото: Kremlin.ru