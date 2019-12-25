Глава кабмина РФ выступил на пленарном заседании форума "Транспорт России".

Михаил Мишустин призвал уделить внимание цифровизации транспортной отрасли. Об этом глава правительства рассказал коллегам в рамках пленарного заседания на сессии форума "Транспорт России-2020".

Важно уделить особое значение цифровизации транспортной отрасли. Она затрагивает все ее сегменты, позволяет обеспечить четкую работу логистических цепочек и, конечно, сократить время в пути Михаил Мишустин, премьер-министр России

Чиновник напомнил, что развитие транспортной системы реализуется в рамках масштабных проектов. На государственную программу правительство выделило из бюджета более триллиона рублей в 2020 году. Еще дополнительно 100 млрд рублей направило на опережающее развитие инфраструктуры дорожного хозяйства.

Мишустин дал старт строительству объектов торгового терминала "Усть-Луга".

Фото: Kremlin.ru