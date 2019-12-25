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Мишустин дал старт строительству объектов торгового терминала "Усть-Луга"
Сегодня, 11:05
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lesjasap

Мишустин дал старт строительству объектов торгового терминала "Усть-Луга"

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Глава кабмина РФ дал разрешение на начало строительства универсального торгового терминала.

Михаил Мишустин дал старт строительству объектов "Усть-Луга". Премьер-министр России принял участие в церемонии запуска работ по созданию универсального торгового терминала. Политику продемонстрировали в режиме телемоста ролик "Транспорт России" в рамках Транспортной недели. Генеральный директор проекта Алексей Жарков заявил о готовности начинать строительство.. Он попросил дать разрешение на работу.

Абсолютно согласен! Команда на старт!

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Глава российского правительства также осмотрел  шоурум национальных проектов в сфере транспорта на стенде Минтранса.  Заместитель главы ведомства Александр Нерадько рассказал Михаилу Мишустину о работе якутского и петербургского укрупненных центров Единой системы организации воздушного движения. По словам специалиста, по России будет организовано 14 таких же центров.

Это здорово, главное, что это обеспечит более качественно безопасность полетов, а тем более во время пандемии…. Кроме того, это снижает нагрузку на диспетчеров благодаря более качественному оборудованию и информационным системам

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Замглавы Забайкалья накричала на врачей за переполненные стационары.

Фото: Kremlin.ru

Теги: михаил мишустин, торговый терминал, усть-луга
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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