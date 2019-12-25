Мишустин дал старт строительству объектов торгового терминала "Усть-Луга"

Глава кабмина РФ дал разрешение на начало строительства универсального торгового терминала.

Михаил Мишустин дал старт строительству объектов "Усть-Луга". Премьер-министр России принял участие в церемонии запуска работ по созданию универсального торгового терминала. Политику продемонстрировали в режиме телемоста ролик "Транспорт России" в рамках Транспортной недели. Генеральный директор проекта Алексей Жарков заявил о готовности начинать строительство.. Он попросил дать разрешение на работу.

Абсолютно согласен! Команда на старт! Михаил Мишустин, премьер-министр России

Глава российского правительства также осмотрел шоурум национальных проектов в сфере транспорта на стенде Минтранса. Заместитель главы ведомства Александр Нерадько рассказал Михаилу Мишустину о работе якутского и петербургского укрупненных центров Единой системы организации воздушного движения. По словам специалиста, по России будет организовано 14 таких же центров.

Это здорово, главное, что это обеспечит более качественно безопасность полетов, а тем более во время пандемии…. Кроме того, это снижает нагрузку на диспетчеров благодаря более качественному оборудованию и информационным системам Михаил Мишустин, премьер-министр России

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Фото: Kremlin.ru