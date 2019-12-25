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Правительство выделило 62 миллиарда рублей для выплат на детей от трех до семи лет
Сегодня, 10:05
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matveyvn

Правительство выделило 62 миллиарда рублей для выплат на детей от трех до семи лет

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Дополнительное финансирование обусловлено увеличением количества детей.

Правительство выделило 62 миллиарда рублей для выплат на детей от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На сайте кабмина сказано, что дополнительное финансирование обусловлено увеличением количества детей, родители которых имеют право на выплату.

Их в России уже более 4,2 миллиона человек.

цитата из пресс-релиза

Ранее Михаил Мишустин рассказал о том, что на выплаты нуждающимся семьям с детьми в 2020 году правительство России направит 123 миллиардов рублей. По инициативе президента малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет представляется ежемесячная денежная выплата.

Фото: pixabay.com

Теги: выплаты на детей, правительство, соцподдержка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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