Дополнительное финансирование обусловлено увеличением количества детей.

Правительство выделило 62 миллиарда рублей для выплат на детей от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На сайте кабмина сказано, что дополнительное финансирование обусловлено увеличением количества детей, родители которых имеют право на выплату.

Их в России уже более 4,2 миллиона человек. цитата из пресс-релиза

Ранее Михаил Мишустин рассказал о том, что на выплаты нуждающимся семьям с детьми в 2020 году правительство России направит 123 миллиардов рублей. По инициативе президента малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет представляется ежемесячная денежная выплата.

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