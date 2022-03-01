В правительстве России поддержали закон об ограничении платных мест в вузах

Их количество будут рассчитывать из "кадровых потребностей экономики".

Российское правительство с небольшими изменениями поддержало правки к закону "Об образовании", которые позволят властям регулировать количество платных мест в высших учебных заведениях, – сообщают "Ведомости".

В настоящий момент кабмин определяет только количество бюджетных мест в вузах. Подразумевается, что поправки к закону позволят властям регулировать количество платных мест, исходя из "кадровых потребностей экономики". Правда, конкретные критерии определения порядка еще необходимо будет прописать.

По информации журналистов, еще до принятия правок российским вузам порекомендовали сократить число обучающихся по договору студентов на факультетах. Другой источник издания предположил, что данная инициатива спровоцирована желанием законодателей "перетянуть" студентов в коллежи и техникумы.

По мнению Ильи Коршунова, который занимает должность замдиректора Института образования НИУ ВШЭ, платные места в учреждениях могут сократить в первую очередь для направлений экономики, юриспруденции и менеджмента.

Ранее мы сообщали, что депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга на заседании 30 апреля поддержали законопроект об увеличении пособий для студенческих семей до уровня детского прожиточного минимума.

Фото: Unsplash (lilartsy)