Замглавы Забайкалья накричала на врачей за переполненные стационары

Аягма Ванчикова раскритиковала региональный Минздрав.

Заместитель главы Забайкалья накричала на врачей за переполненные стационары. Аудиозапись этого события опубликовали журналисты информационного портала Чита.ру. В СМИ уточнили, что на записи слышен голос Аягмы Ванчиковой, которая обратилась к медикам Забайкальского края во время заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Чиновница осталась недовольна ростом числа новых зараженных COVID-19.

Где мозги? Надо им рассказывать, как надо выписывать. С ума сошли, что ли? Денег не надо, что ли? Людей спасать не надо, что ли? У нас каждый день рост Аягма Ванчикова, замглавы Забайкалья

Чиновница выступила с критикой местной системы здравоохранения. Она обвинила региональный Минздрав в том, что он не способен вовремя выдавать необходимые "нормальные" распоряжения.

Мишустин сообщил, что регионы в целом готовы к зиме.

Фото: Piter.tv