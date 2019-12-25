Замглавы Забайкалья накричала на врачей за переполненные стационары

Заместитель главы Забайкалья накричала на врачей за переполненные стационары. Аудиозапись этого события опубликовали журналисты информационного портала Чита.ру. В СМИ уточнили, что на записи слышен голос Аягмы Ванчиковой, которая обратилась к медикам Забайкальского края во время заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Чиновница осталась недовольна ростом числа новых зараженных COVID-19.
Где мозги? Надо им рассказывать, как надо выписывать. С ума сошли, что ли? Денег не надо, что ли? Людей спасать не надо, что ли? У нас каждый день рост
Аягма Ванчикова, замглавы Забайкалья
Чиновница выступила с критикой местной системы здравоохранения. Она обвинила региональный Минздрав в том, что он не способен вовремя выдавать необходимые "нормальные" распоряжения.
Мишустин сообщил, что регионы в целом готовы к зиме.
Фото: Piter.tv
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