  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Замглавы Забайкалья накричала на врачей за переполненные стационары
Сегодня, 12:38
155
lesjasap

Замглавы Забайкалья накричала на врачей за переполненные стационары

0 0

Аягма Ванчикова раскритиковала региональный Минздрав.

Заместитель главы Забайкалья накричала на врачей за переполненные стационары. Аудиозапись этого события опубликовали журналисты информационного портала Чита.ру. В СМИ уточнили, что на записи слышен голос Аягмы Ванчиковой, которая обратилась к медикам Забайкальского края во время заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Чиновница осталась недовольна ростом числа новых зараженных COVID-19.

Где мозги? Надо им рассказывать, как надо выписывать. С ума сошли, что ли? Денег не надо, что ли? Людей спасать не надо, что ли? У нас каждый день рост

Аягма Ванчикова, замглавы Забайкалья

Чиновница выступила с критикой местной системы здравоохранения. Она обвинила региональный Минздрав в том, что он не способен вовремя выдавать необходимые "нормальные" распоряжения.

Мишустин сообщил, что регионы в целом готовы к зиме.

Фото: Piter.tv

Теги: аягма ванчикова, забайкалье, минздрав, регионы, стационар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии