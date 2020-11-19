Регионы получат еще 80 млрд рублей в качестве компенсаций за недополученные поступления в местные бюджеты.

Михаил Мишустин рассказал о сложностях исполнения бюджета у ряда регионов. Об этом глава кабинета министров сообщил на правительственном заседании 19 ноября.По словам чиновника, многие предприятия малого и среднего бизнеса так до конца и не смогли восстановиться. При это объемы денежных средств (от налоговых и неналоговых доходов), которые поступают в местные бюджеты, снизились.

В нынешней ситуации у многих регионов сейчас возникают сложности с исполнением бюджета. Правительство продолжит поддерживать субъекты РФ...Мы уже направили более 200 миллиардов рублей. Сегодня выделим еще 80 миллиардов рублей для компенсации тех поступлений, которые недополучили в ряде регионов. Средства получат 39 субъектов Михаил Мишустин, премьер-министр России

По словам главы правительства, государство рассчитывает на то, что дополнительные средства помогут выровнять ситуацию, а властям исполнить все социальные обязательства перед населением в приоритетном порядке.

Мишустин призвал наладить обеспечение препаратами для лечения COVID-19.

Фото: Kremlin.ru