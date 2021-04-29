Глава правительства РФ обсудил с коллегой из Еревана экономическое сотрудничество.

Глава российского правительства Михаил Мишустин предложил подготовить инициативы для увеличения товарооборота с Арменией. Об этом чиновник заявил во время общения с исполняющим обязанности премьер-министра Еревана Николом Пашиняном. Глава кабмина РФ дал поручение по разработке инициатив межправительственной комиссии.

Эксперты заметили, что пандемия коронавируса сказалась на динамике двусторонней торговли. В 2020 году совместный товарооборот снизился примерно на 10 процентов. Показатель составил около 2,3 млрд долларов.

Конечно, нас такая ситуация не устраивает. Предлагаю поручить нашей межправкомиссии подготовить новые инициативы для увеличения товарооборота, роста взаимных инвестиций с Арменией. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В России подчеркнули, что дорожат братскими отношениями с Арменией. Мишустин передал личный привет от Владимира Путина Николу Пашиняну, а также наилучшие пожелания.

Пашинян заявил, что Баку не выполняет свои обязательства по возвращению военнопленных.

Видео: Telegram / Другой Беляков