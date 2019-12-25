Глава правительства пожелал россиянам здоровья и хорошего настроения.

Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством. Глава российского правительства обратился к гражданам страны. Оно опубликовано на официальном сайте кабинета министров.

Дорогие друзья! Примите мои искренние поздравления с Новым годом и Рождеством. Эти зимние праздники – самые главные и самые любимые. Они согреты теплом встреч с родными и близкими людьми, наполнены незабываемыми мгновениями, атмосферой счастья текст поздравления

Премьер-министр РФ заявил, что текущий год выдался непростым для россиян. Однако он уверен в силах правительства в противостоянии внешним вызовам и способности преодолеть все трудности. Мишустин пожелал согражданам здоровья, хорошего настроения. Он также отметил, что надо рассчитывать на то, что 2021 год будет успешным, мирным, а всем начинаниям будет сопутствовать удача.

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Фото: Kremlin.ru

