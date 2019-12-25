Подобные меры могут действовать 90 дней.

Премьер-министр России Михаил Мишустин наделил правительство правом вводить предельные цены на продукты первой необходимости. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

Теперь кабинет министров сможет устанавливать предельные розничные цены на социально значимые продукты, если их стоимость будет расти в течение 60 дней более чем на 10%. Сезонный фактор в этом случае будет исключением.

Подобные меры могут действовать 90 дней.

Ранее Мишустин призвал россиян не откладывать вакцинацию от коронавируса.

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