Глава Минздрава подвел итоги года.

Михаил Мурашко поздравил медиков с Новым годом. Глава Минздрава выступил с новогодним поздравлением. Он оценил мобилизацию российской системы здравоохранения во время пандемии коронавируса, а также прорыв в медицинской науке. Чиновник рассказал о том, что именно РФ зарегистрировала первую в мире вакцину от инфекции.

Примите мои самые искренние поздравления с наступающим Новым годом! Этот замечательный семейный праздник всегда наполнен атмосферой счастья, радости и гармонии, ожиданием чудес и светлых перемен. Незадолго до волнующего боя курантов мы традиционно подводим итоги уходящего года, строим планы на будущее, мечтаем Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Министр объяснил, что текущий год стал крайне напряженным и трудным для медиков. Однако его коллеги могут гордиться многим. В первую очередь Мурашко заметил, что каждый житель РФ "ощутил теплоту и заботу с вашей стороны". Представитель профильного ведомства уточнил, что врачам удалось оперативно решить проблему со средствами индивидуальной защиты, поставками медицинского оборудования. Это позволило не допустить взрывного роста числа новых зараженных.

Мурашко рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения.

Видео: Минздрав России