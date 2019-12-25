Мурашко рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения

Из федерального бюджета будет выделено 500 миллиардов.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире "России 24" рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения. По его словам, на эти цели будет направлено 500 миллиардов рублей из федерального бюджета и 50 миллионов из региональных.

В 2021 году 90 миллиардов рублей будет направлено непосредственно для модернизации первичного. Михаил Мурашко, глава Минздрава

Ранее Мурашко рассказал о "цифровой пандемии". По словам министра здравоохранения России, многие страны столкнулись с проблемой распространения фейковой информации из-за появления коронавируса. Чиновник уточнил, что российскому правительству удалось минимизировать ущерб от данной ситуации.

Фото: Минздрав РФ