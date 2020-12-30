  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:30
83
matveyvn
Код вставки плеера

Мурашко рассказал о создании в России уникальной базы данных по COVID-19

0 0

Подобной системы, отметил министр, нет почти нигде.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о создании в России уникальной базы данных по COVID-19. Его слова приводит телеканал "Россия-24".

Глава Минздрава подчеркнул, что РФ в первые же дни пандемии создала базу данных по всем заражённым коронавирусом в стране. Подобной системы, отметил Мурашко, нет почти нигде.

И все данные по заболевшим пациентам - на каком этапе находится пациент, даже в том числе с подозрением. 

Михаил Мурашко, глава Минздрава

Он подчеркнул, что это помогает сделать анализ обстановки в каждом регионе.

Ранее Мурашко рассказал о работе над 10-й версией рекомендаций для лечения пациентов с COVID-19.

Видео: YouTube / Россия 24

 

Теги: коронавирус, минздрав, мурашко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии