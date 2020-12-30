Минздрав включит в документ новые сведения об особенностях заражения COVID-19.

Михаил Мурашко рассказал о работе над 10-й версией рекомендаций для лечения пациентов с COVID-19. Глава министерства здравоохранения РФ заявил журналистам телеканала "Россия-24" о том, что в постановлении будут включены новые данные о протекании заболевания COVID-19.

Получены новые данные об особенностях течения заболевания в том числе, уже сформированы, что называется на больших данных. Это позволяет сегодня значительно четче, лучше выверять подходы, тактики ведения пациентов как на амбулаторном, так и на стационарным этапе Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Напомним, что предыдущая версия методических рекомендаций для медиков по лечению пациентов, зараженных коронавирусом, появилась в России в конце октября 2020 года. В начале декабря в Минздраве подтвердили, что работаю над десятой версией документа.

Мурашко рассказал о "цифровой пандемии".

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