Мишустин потребовал ликвидировать трехсменку в школах

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что третьи смены в школах нужно срочно ликвидировать. Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами.
Глава кабмина напомнил, что на прошлой неделе он посетил Чечню, где поднимался вопрос о строительстве новых учебных заведений, а также о ликвидации трехсменки в школах.
Чечня пока входит в число регионов, где дети учатся в три смены. Эту проблему необходимо ликвидировать как можно скорее и не только в этом субъекте РФ.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Мишустин отметил, что правительство России будет помогать с решением этого вопроса.
Ранее Мишустин утвердил систему электронных сертификатов для людей с инвалидностью.
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