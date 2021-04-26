Мишустин потребовал ликвидировать трехсменку в школах

По его словам, этот вопрос нужно решить как можно скорее.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что третьи смены в школах нужно срочно ликвидировать. Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами.

Глава кабмина напомнил, что на прошлой неделе он посетил Чечню, где поднимался вопрос о строительстве новых учебных заведений, а также о ликвидации трехсменки в школах.

Чечня пока входит в число регионов, где дети учатся в три смены. Эту проблему необходимо ликвидировать как можно скорее и не только в этом субъекте РФ. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Мишустин отметил, что правительство России будет помогать с решением этого вопроса.

Ранее Мишустин утвердил систему электронных сертификатов для людей с инвалидностью.

Видео: Правительство России