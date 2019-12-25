Мишустин назвал выполнение послания Путина ориентиром правительства

Глава российского правительства Михаил Мишустин назвал выполнение послания президента Владимира Путина Федеральному собранию безусловным ориентиром для кабинета министров. Соответствующее заявление чиновник сделал во время заседания с коллегами.
Глава государства предложил меры для решения вопросов, которые затрагивают каждого гражданина. Выполнение положений послания - это безусловный ориентир работы правительства.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Глава кабмина напомнил, что правительство будет делать все необходимое для реализации поставленных главой государства задач вместе с членами Совета Федерации, парламентариями из Государственной Думы и региональными российскими властями.
Путин призвал обеспечить устойчивую политическую систему в России.
Фото: Правительство России
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