Глава кабмина утвердил работу специальной государственной информационной системы.

Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил систему электронных сертификатов для людей с инвалидностью, а также запустил работу государственной информационной системы. Она поможет данной категории граждан получать средства для реабилитации. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина РФ.

Уже в 2021 году граждане с инвалидностью смогут получать средства реабилитации по электронному сертификату. Государственная информационная система обеспечит учет сертификатов и тех, кто в них нуждается, а главное, заметно упростит процесс получения средств реабилитации. пресс-служба кабмина России

Чиновники рассказали, что в системе будет собраны все сведения о средствах реабилитации для льготной категории граждан. Данная информационная платформа будет синхронизирована с Единой государственной информационной системой социального обеспечения, а также порталом государственных услуг. Для пользователей сервис будет доступен с октября текущего года. Сертификат будет привязан к банковской карте "Мир". Далее кабмин планирует распространить практику электронных сертификатов для обеспечения лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием нуждающихся.

Мишустин назвал выполнение послания Путина ориентиром правительства.

Фото: Правительство России