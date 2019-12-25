Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил систему электронных сертификатов для людей с инвалидностью, а также запустил работу государственной информационной системы. Она поможет данной категории граждан получать средства для реабилитации. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина РФ.
Уже в 2021 году граждане с инвалидностью смогут получать средства реабилитации по электронному сертификату. Государственная информационная система обеспечит учет сертификатов и тех, кто в них нуждается, а главное, заметно упростит процесс получения средств реабилитации.
пресс-служба кабмина России
Чиновники рассказали, что в системе будет собраны все сведения о средствах реабилитации для льготной категории граждан. Данная информационная платформа будет синхронизирована с Единой государственной информационной системой социального обеспечения, а также порталом государственных услуг. Для пользователей сервис будет доступен с октября текущего года. Сертификат будет привязан к банковской карте "Мир". Далее кабмин планирует распространить практику электронных сертификатов для обеспечения лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием нуждающихся.
Мишустин назвал выполнение послания Путина ориентиром правительства.
Фото: Правительство России
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