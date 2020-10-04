Мишустин: пострадавшие в пермском вузе получат всю возможную помощь

Погибли при стрельбе шесть человек.

Премьер-министр Михаил Мишустин открывая оперативное совещание с вице-премьерами заявил, что пострадавшие при стрельбе в пермском вузе получат всю возможную помощь, в том числе медицинскую и психологическую.

Мишустин отметил, что это большая трагедия для всех. Премьер-министр сказал, что по поручению президента в Пермь вылетели глава Минобрнауки Валерий Фальков и глава Минздрава Михаил Мурашко. Министры уже на месте будут принимать оперативные решения.

Мишустин также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления и выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее мы писали, что Следственный комитет провел обыск в квартире у предполагаемого стрелка Тимура Бекмансурова.

Видео: Правительство России