СК опубликовал видео обыска в квартире пермского стрелка

Злоумышленник жил в 10 километрах от университета.

В квартире устроившего стрельбу в Пермском университете Тимура Бекмансурова прошли обыски. Следственный комитет России опубликовал видео обыска.

На кадрах видно, что следователи перебирают вещи в комнате, в которой проживал злоумышленник. Тимур Бекмансуров жил в 10 километрах от Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), где устроил стрельбу сегодня, 20 сентября.

По данным СК, при стрельбе погибли шест человек, медицинская помощь понадобилась 28 пострадавшим во время трагедии.

Ранее мы писали, что Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми.

Видео: Telegram/Раньше всех. Ну почти, SHOT