Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми

Он отметил, что это трагедия для всей страны.

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой выразил соболезнования в связи с со стрельбой в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).

"Никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь, особенно когда речь идет о молодых, только начинающих свою жизнь людях", — сказал президент.

Он отметил, что произошедшее является трагедией не только для семей погибших, но и для всей страны.

Напомним, что в понедельник, 20 сентября, на вуз в Перми совершил вооруженное нападение 18-летний Тимур Бекмансуров. По данным Следственного комитета России, при стрельбе погибли шесть человек.

Видео: kremlin.ru