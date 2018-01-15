Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой выразил соболезнования в связи с со стрельбой в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).
"Никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь, особенно когда речь идет о молодых, только начинающих свою жизнь людях", — сказал президент.
Он отметил, что произошедшее является трагедией не только для семей погибших, но и для всей страны.
Напомним, что в понедельник, 20 сентября, на вуз в Перми совершил вооруженное нападение 18-летний Тимур Бекмансуров. По данным Следственного комитета России, при стрельбе погибли шесть человек.
Видео: kremlin.ru
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