Глава МВД России вручил награды задержавшим пермского стрелка сотрудникам ДПС

Полицейским также присвоены внеочередные звания капитана и лейтенанта.

Глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев вручил награды сотрудникам ДПС, которые задержали Тимура Бекмансурова во время его вооруженного нападения на вуз в Перми. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Министр вручил медаль "За отличие в охране общественного порядка" старшему лейтенанту полиции Владимиру Макарову, а его коллеге - младшему лейтенанту полиции Константину Калинину – орден Мужества. Кроме того, правоохранители получили внеочередные звания капитана и лейтенанта соответственно.

В экстремальной ситуации, сопряженной с риском для жизни, вы проявили отвагу, умение принять единственно верное решение. В очередной раз доказали, что профессия полицейского – это призвание для сильных духом, ответственных и неравнодушных людей. Владимир Колокольцев, глава МВД РФ

Напомним, 20 сентября на высшее учебное заведение в Перми совершил вооруженное нападение 18-летний Тимур Бекмансуров. По официальным данным, в результате инцидента погибли шесть человек, 43 пострадали. Стрелка нейтрализовали сотрудники ДПС, которые в момент происшествия находились неподалеку. Старший лейтенант Владимир Макаров организовал эвакуацию людей, находившихся в помещении, а его коллега - младший лейтенант Константин Калинин - отправился в главный корпус вуза на "разведку". В настоящее время Бекмансуров находится в медицинском учреждении. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы по статье "Убийство".

Ранее мы сообщали, что пермский университет возобновил работу после ЧП со стрельбой.

Фото: пресс-служба МВД