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Самолет МЧС прибыл в Пермь для помощи пострадавшим при стрельбе

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В Пермь прибыли также Михаил Мурашко и Валерий Фальков.

В Перми приземлился самолет МЧС с медиками из Москвы. На помощь пострадавшим при стрельбе в Пермском вузе прибыли анестезиологи-реаниматологи, хирурги и травматологи.

Отмечается, что в регион прибыли также глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Напомним, что в понедельник, 20 сентября, в Пермском вузе произошло вооруженное нападение. Погибли шесть человек, 28 нуждаются в медицинской помощи. Подозревается в стрельбе 18-летний Тимур Бекмансуров. Следователи уже проводят обыски в квартире стрелка.  

Видео: Telegram/Раньше всех. Ну почти.

Теги: самолет мчс, трагедия в перми
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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