Самолет МЧС прибыл в Пермь для помощи пострадавшим при стрельбе

В Пермь прибыли также Михаил Мурашко и Валерий Фальков.

В Перми приземлился самолет МЧС с медиками из Москвы. На помощь пострадавшим при стрельбе в Пермском вузе прибыли анестезиологи-реаниматологи, хирурги и травматологи.

Отмечается, что в регион прибыли также глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Напомним, что в понедельник, 20 сентября, в Пермском вузе произошло вооруженное нападение. Погибли шесть человек, 28 нуждаются в медицинской помощи. Подозревается в стрельбе 18-летний Тимур Бекмансуров. Следователи уже проводят обыски в квартире стрелка.

Видео: Telegram/Раньше всех. Ну почти.