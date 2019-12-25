Мишустин поручил защитить интересы производителей РФ на маркетплейсах

Задание дано по итогам стратегической сессии, проведенной 19 февраля.

Председатель федерального правительства России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по защите интересов отечественных производителей, реализующих свою продукцию через посреднические цифровые платформы. Соответствующие данные приводятся в списке поручений, сделанных по результатам стратегической сессии кабинета министров, состоявшейся 16 февраля.

Речь идет о подготовке предложений в части обеспечения защиты интересов отечественных производителей, реализующих свою продукцию через посреднические цифровые платформы, поддержания конкуренции на рынках таких платформ, регулирования продажи и доставки продовольственных товаров электронными площадками, а также обеспечения защиты персональных данных пользователей в процессе сбора и анализа таких сведений цифровыми платформами. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Известно, что специализированной работой по направлению займутся сотрудники Минэкономразвития, Минпромторга, Минтруда, Минцифры, Роскомнадзора, Роспотребнадзора, Роструда, ФАС, ФНС при участии администрации президента Владимира Путина, заинтересованных профильных органов власти, Центрального Банка России, отраслевых ассоциаций и операторов цифровых платформ. Предложения будут подготовлены к первому сентября 2026 года, а промежуточные инициативы будут внесены на рассмотрение не позже 25 июня.

