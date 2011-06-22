На поддержку энергетики Белгородской области выделят 500 млн рублей

Власти страны продолжат оказывать системную помощь приграничным регионам.

Федеральный кабинет министров выделит почти 500 миллионов рублей на поддержку топливно-энергетического комплекса (ТЭК), размещенного на территории Белгородской области. Соответствующей информацией поделился со своими заместителями на оперативном совещании кабинета министров премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник объяснил коллегам, что что такое решение позволит администрации на местах наладить подачу электричества и отопления в многоквартирные дома и социально значимые объекты. Ранее глава государства Владимир Путин говорил о том, что важно изучить вопрос того, что еще возможно сделать там, где объекты не восстановлены в полном объеме, чтобы как можно быстрее завершить эту работу.

Чтобы обеспечить бесперебойное снабжение граждан, просто необходимы новые мощности. На их приобретение мы выделим порядка полумиллиарда рублей, что позволит направить примерно 300 генераторов белгородцам. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Фото: Правительство России